Brandon Ingram with six-straight points for the @PelicansNBA!



Falling away for 34 PTS on the night 🔥



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快艇想要守住西區前6位置，看來已經岌岌可危了！鵜鶘2日靠著先發五人得分全都兩位數的平均火力，其中英格拉姆貢獻全隊最高36分，外加8助攻、4籃板，漂亮在自家主場以122比114力挫快艇，快艇(41勝38敗)排名滑落西區第6，跟獨占西區第7鵜鶘(40勝38敗)之間僅剩0.5場勝差。

快艇靠著普朗里上半場槍響前的補籃，上半場打完，取得56比55領先，昨天並未打下半場的里歐納德(因為面臨近兩年來的首次背靠背都出賽)，今天「順利」在下半場出賽，不過下半場局面仍陷互有領先僵局，兩隊都沒辦法有效拉開差距。

但到末節開始，鵜鶘打出8比2，開始掌握領先優勢，曼恩雖在最後51秒投進三分球，幫助快艇追成112比117，英格拉姆卻在最後23秒兩罰俱中，接著快艇發生傳球失誤，讓莫菲最後14秒再次兩罰俱中，快艇提前宣告大勢已去。

鵜鶘除了英格拉姆，瓦蘭丘納斯也有23分、12籃板，麥科倫與莫菲各拿19分，赫伯特瓊斯12分，鵜鶘得分幾乎集中在先發陣容，替補只有13分進帳；苦吞2連敗的快艇，則以里歐納德40分最高，韋斯布魯克24分、9助攻，祖巴茲15分。