「多寶藝術學堂」從2016年成立至今已7年，幫助超過200位泛自閉症孩子親近藝術，創造出逾 600件作品。不過，「多寶藝術學堂」目前正面臨每月78萬元的營運經費挑戰，因此發起募資計畫，希望匯集眾人之力，不讓泛自閉症者失去藝術創作的天地。

據衛福部2022年統計，台灣領有身心障礙證明者中鑑定診斷載有自閉症之人數為1萬9078 人。然而，社會上仍存在對泛自閉症者缺乏同理心、行為故意等偏見，讓他們在成長過程中因不被理解而難以結交朋友、求職碰壁，生活過得十分辛苦。

「多寶藝術學堂」由資深藝術教育工作者韓淑華老師以及拍攝自閉症者紀錄片《地球迷航》導演林正盛夫妻兩人與各領域好友共同創辦，透過藝術教育引導擁有獨特思維觀點的泛自閉症者，創造出一幅幅出神入化的畫作，並舉辦畫展讓大眾看見泛自閉症者的美與純粹。

「多寶藝術學堂」現面臨每月78萬元的營運經費挑戰，因此發起「多寶藝術學堂營運計畫」，希望大眾支持幫助泛自閉症者潛能開發、生活自立。此外，響應4月2日「世界關懷自閉症日」，多寶藝術學堂推出「你，也曾經因為不瞭解而誤解嗎？」真實故事改編圖文，鼓勵大眾轉發分享、一起破解對泛自閉症者的偏見。

「多寶藝術學堂」已正式啟動集資，分為三階段：第一階段每月35萬元「深化學堂服務」規劃專屬藝術課程、補助對泛自閉症藝術培育有興趣者參加師資培訓課程；第二階段每月78萬元「穩定日常營運」讓多寶三個空間能維持運作；第三階段每月175萬元「學員圓夢計畫」每月舉行環島寫生旅行，以獨特視角畫下泛自閉症者眼裡的台灣群像、植物與風景。集資計畫請參閱網址：https://backme.tw/ref/U5liJ/。