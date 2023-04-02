為支持海南自由貿易港建設，進一步提升離島旅客購物體驗，從4月1日起，海南離島旅客免稅購物在2021年的「郵寄送達」、「返島提取」提貨模式的基礎上，新增加「擔保即提」與「即購即提」兩種提貨方式可以選擇。

根據大陸海關總署等單位之前公告顯示，從4月1日起，離島旅客憑有效身份證件或旅行證件和離島資訊在海南離島免稅商店，在不含網上銷售視窗購買免稅品時，除在機場、火車站、碼頭指定區域提貨以及可選擇郵寄送達或島內居民返島提取方式外，對單價超過5萬元（人民幣，下同）（含）的免稅品選擇「擔保即提」提貨方式。

例如一塊價值10萬元的手錶，可在支付購物貨款後，再向海關支付相當於進境物品進口稅的擔保後就可以現場提貨自行攜帶，並在機場、火車站、港口碼頭「擔保即提」驗核點進行實物驗核，驗核通過的就能完成擔保金的退還手續。

有旅客表示，以前買貴重的商品不能馬上拿走，會有顧慮，「擔保即提」後為消費者提供更加多元化、便捷化的選擇。

另外對單價不超過2萬元（不含）且在政策清單內的商品，按照每人每類限購數量要求，可選擇「即購即提」方式提貨。根據公告，以「擔保即提」方式提貨的離島免稅商品主要包括化妝品、香水、箱包、嬰幼兒奶粉等15類旅客在瓊旅居期間常用的商品，單次離島「即購即提」限購數量分別為1-5件。

據海口海關統計，今年前2個月，海關監管離島免稅購物金額123.3億元，購物人數158.2萬人次。