一名38歲女子平日嗜吃燒烤與油炸物，腹痛合併血便約一個月，原以為是痔瘡不以為意，直到情況嚴重才就醫，經大腸鏡及電腦斷層檢查發現，確診為已是大腸癌第二期。醫師表示，由於飲食西化，近年來越來越多無家族史的年輕人罹患大腸癌，因此若發現排便不順、少量血便、腹痛等症狀，應提高警覺，及早就醫與檢查。

根據國健署癌症登記資料顯示，大腸癌新診斷個案年增1萬多人，且大腸癌連續15年蟬聯癌症發生人數的第1名。收治上述女子的樂生療養院生理檢查室主任趙珂漢表示，由於外食族增加，及肥胖人口年齡層下降，無大腸癌家族史的年輕人罹患大腸癌的人數越來越多。此外，國際癌症研究機構研究也指出，近10年的加拿大、英國等高收入國家，50歲以下年輕人的大腸癌發生率，每年以4%的速度增長。

他提醒，早期大腸癌幾乎無症狀，許多人對於排便改變、少量血便、腹部悶痛等症狀常不以為意，而大腸癌從息肉進展為癌症，通常需10~15年，因此，若能早期發現並及時切除息肉，可預防息肉進展為大腸癌、減少癌症死亡率，「民眾健檢時應加入胃鏡與大腸鏡檢查，以利檢查時發現息肉時即立即切除，有效預防大腸癌。」