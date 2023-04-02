一名有視力障礙的連姓女子日前帶導盲犬和朋友到宜蘭知名小籠包店吃飯，但店家以寵物不能進店為由，把連女獨自安排在店外用餐，讓她很難過，對此，店家昨天（1日）出面道歉，表示是第一次遇到導盲犬，不知相關規定。

根據《ETtoday》報導，連姓女子3月31日與朋友到宜蘭，到知名小籠包店吃飯，但連女卻被店員擋在門外，以攜帶寵物為由拒絕她入內，連女解釋狗是導盲犬，引路用的犬隻，店員仍執意將她與朋友分開坐，讓連女獨自坐在店外用餐。

事件爆出後，老闆娘1日回應，當時是中午用用餐的高峰期，人多店內又狹窄，所以安排連女坐戶外，也避免狗狗被踩到，並坦言是第一次遇到導盲犬，不知道有相關規定，未來會改進。

宜蘭縣府社會處長林蒼蔡表示，公共場所、營業場所、大眾運輸工具皆不得拒絕導盲犬入內，已要求店家限期改善，否則可依身心障礙者權利保障法，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。