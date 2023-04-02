海南省前省長馮飛3月中旬接任省委書記，中共海南省委副書記劉小明則於今日出任海南省代理省長；劉小明是中共第二十屆中央委員會委員。

據「海南新聞聯播消息」微信公眾號，4月2日上午，海南省七屆人大常委會第二次會議閉幕。會議決定任命劉小明為副省長，接受沈曉明辭去海南省第七屆人民代表大會常務委員會主任職務的請求，接受馮飛辭去海南省長職務的請求，決定劉小明為海南省代理省長。

海南日報昨日發布消息，近日，中共中央批准劉小明任海南省委委員、常委、副書記。

公開資料顯示，劉小明出生於1964年9月，江蘇揚中人，本科在東南大學土木工程系道路工程專業學習，碩士就讀於北京工業大學土木工程系交通工程專業，畢業後留校工作，2000年4月任北京工業大學副校長。

2003年3月，劉小明離開北工大，調職北京市交通委員會，先後任副主任、黨組成員，副主任、黨組副書記，2008年2月任北京市交通委主任、黨組書記。2014年3月，劉小明進入交通運輸部工作，任部黨組成員兼運輸司司長，2015年4月任部黨組成員兼運輸服務司司長。

2016年7月，劉小明任交通運輸部黨組成員、副部長，同年8月兼任部直屬機關黨委書記。2021年3月，他任廣西壯族自治區黨委副書記，直至此次履新海南。他是第二十屆中央委員。

今年3月中旬，時任海南省委書記沈曉明調任湖南省委書記，時任省長馮飛接任省委書記。