「優質宮廟文化-行動公約」中的六大行動主軸。（警方提供）

彰化市南瑤宮致贈彰化警方金光閃閃的護身符。（南瑤宮提供）

台中大甲鎮瀾宮媽祖將於4月底遶境，歷年大甲媽祖遶境至彰化縣境總有暴力事件傳出，讓這場宗教盛會蒙上陰影，彰化警分局為防止遶境鬥毆事件再發生，今天邀集44間宮廟代表及接轎團體舉辦遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化-行動公約」，透過簽約達成共識，防制有心人士藉接轎鬧事。

彰化警分局指出，大甲媽祖遶境進香活動將於本月21日展開，預計22日中午過後，經過大度橋進入彰化市區。依往年經驗，將於22日深夜進入民生地下道，稍後駐駕南瑤宮；北返回鑾時，預計28日進入彰化市區，當晚駐駕永樂街天后宮，29日清晨離開彰化縣，進入台中市區。

大甲媽祖每年遶境至彰化縣境時，總會有許多廟宇及店家設香案相迎，對此彰化縣警方表示，在道路及兩旁設置香案都需事先申請路權，申請的截止日為遶境的前4日，目前已有超過4百間廟宇及店家申請，可見彰化人對媽祖的信仰有多狂熱。

由於去年發生政黨人士穿著政黨背心接轎引發的衝突事件，因此彰化警分局強調，宗教歸宗教，政治歸政治，希望信眾避免穿著政黨背心接轎，至於去年在接轎時引發衝突的特定政黨人士，目前尚未派員申請路權，也未派員參加今天接轎簽約活動。

彰化警分局為防止鬥毆事件再發生，今天再辦理因疫情已停辦3年的「優質宮廟文化-行動公約」遶境協調會，共有彰化市及花壇鄉的44間宮廟及接轎團體參與。

警方與簽約廟宇及團體約定六大行動主軸「高自主管理」、「零聚眾鬥毆」、「低環保公害」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，希望甩脫暴力搶轎惡名。

警方表示，除行動宣誓和平接轎外，行動公約規定大甲媽祖遶境接轎團體需事先提出申請，建立接轎人員名冊，穿著統一服飾，並指定糾察員協助活動秩序及交通，所有宮廟及接轎人員避免飲酒，嚴禁鬥毆，並減少燃放 鞭炮，於晚間22時零鞭炮，24時後無噪音，希望做到「傳統中不失禮，熱鬧中不失序」。

「敢鬧事，當場就抓起來！」彰化警分局分局長張明盛嚴正聲明，該分局已做好萬全準備，面對各種可能的突發狀況，只要打架鬧事，一律以現行犯逮捕，絕不容許滋事分子趁廟會活動擾亂秩序。

台中大甲媽祖遶境期間，除隨行香客相當辛苦外，彰化縣警方每年為維持遶境秩序也都動員大批警力，忙得人仰馬翻，對此彰化市南瑤宮致贈彰化警方金光閃閃的護身符，祈求參與勤務的警員平安順利。