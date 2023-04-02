嘉義市南興國中管樂旗班某自閉症學生疑遭校園霸凌，監委王幼玲調查後，質疑校方未遵照法規程序，致相關事件無法查明妥處，監察院通過糾正嘉義市府及南興國中。王指出，此案反映現代校園中師生間互動已延伸至網路空間，衍生校園霸凌問題，政府應培育師生正確網倫理素養，也該注意假體能訓練實為處罰的情形。

監察院接獲南興國中管樂旗班某自閉症（下稱甲生）學生家長陳情，指出甲生遭到同學及師長體罰、肢體及網路霸凌，王幼玲申請自動調查，王指出，此案除了校園霸凌問題，班級對學生實施體能訓練時經常帶有處罰目的，「體能訓練」與「體罰」界線模糊，都有檢討空間。

調查報告指出，甲生家長投訴「甲生受同班之乙生肢體霸凌」，南興國中對此進行校安通報後，啟動防治校園霸凌因應小組，卻在調查期間自行召開家長協調會議，對此教育部指出，「召開家長協調會」並非法規程序，南興國中作法與校園霸淩防制準則未符。

王幼玲說，因為家長一度表示願與學校繼續溝通不再陳情投訴，校長「建議」家長切結，甲生家長因此簽寫聲明書。然而，依據教育部的規定，南興國中均無權限要求家長書面切結，且假設甲生家長當時確實是想撤案，應該由南興國中據實作成紀錄，提交防治校園霸凌因應小組處理。

此外，甲生家長也投訴「導師處罰甲生開合跳500百下，涉及體罰」，雖然南興國中召開校事會議決定立案調查，卻又以前述甲生家長寫下的聲明書，逕行認定「體罰案不成立」，沒有組成調查小組亦沒有進行調查，違反高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法規定。

監委王幼玲認為，正當法律程序自應由事權單位或機關遵守，才能維護政府公信力，且法規程序可以保護事件當事人、學校與行政機關，但令人遺憾的是，南興國中處理上開事件法律知能不足，有多處違失，不僅損及甲生及其家長權益，因為真相自始沒有查明，對於相對的學生而言，也同樣導致傷害，導致事件最後發展為「甲生家長向監察院投訴、乙生家長對甲生家長提起刑事告訴」兩敗俱傷的局面，對此，校方難辭其咎，嘉義市府也應該負起監督不周的責任。

監察院呼籲，教育部已指出校園霸凌事件呈現多元、量大的態勢，目前「校園霸凌事件調查人才資料庫」難以滿足教育現場需求，教育部應積極處理改善，以協助各級學校有效處理校園霸凌事件之調查工作。

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