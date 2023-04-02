48歲大陸男星任泉因出演電視劇《少年包青天》中飾演「公孫策」一炮而紅，隨後又接演幾部電視劇，深受許多粉絲喜愛，不過他卻選擇在事業高峰之際宣布息影，轉而經商累積60億身價，被封為「娛樂圈巴菲特」。豈料近日卻傳出與「內娛第一經紀人」王京花涉非法吸收公款案，任泉近況隨之曝光，驚翻不少網友。

據天眼查App顯示，近日九州建元（北京）投資管理中心（有限合夥）涉及非法吸收公眾存款罪案件，申請人為上海市奉賢區人民法院刑事審判庭，而該企業成立於2008年8月經營範圍含投資管理、投資諮詢、資產管理等。合夥人信息顯示，該企業第一大股東為任振泉（任泉），持股32%，王京花持股20%，消息傳出後立即震驚大陸娛樂圈，許多《少年包青天》的粉絲相當擔憂任泉會因此事被封殺。

此外，王京花曾被稱為「內娛第一經紀人」，捧紅過陳道明、李冰冰、任泉、胡軍等80多個知名藝人，以及她是知名男星董子健的母親，消息曝光後，網友們紛紛回應，「想問一下，董子健會受牽連嗎？」、「幸好董子健與孫怡已經離婚了。」、「很想知道，這種限制消費的額度是如何界定的，是不同的職業身份，標準不同嗎？」、「這真的不知如何評判了，很難理解他們的想法，但希望娛樂圈能帶來更好的導向。」

據了解，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序者，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，並處罰金。