今（2）日是台鐵太魯閣號事故2周年，台鐵企業工會痛批，太魯閣事故後交通部以「公司化」為手段瓜分台鐵土地，且3塊土地不夠還被要求以8塊土地償債，毫無誠信，未思及這2年台鐵債務惡化也是為了投資行車安全，政府不該顛倒是非。

2021年4月2日，載有498人的台鐵太魯閣號行經清水隧道前，撞擊滑落邊坡侵入路線的工程車造成出軌，造成49人罹難（包括2名司機員）和213人輕重傷，是台鐵近60年最嚴重的意外事故。交通部長王國材今日下午將赴台鐵富岡基地，即太魯閣事故車廂的保存地點悼念。

台鐵工會表示，經過730個日子的流逝，在太魯閣號列車出軌事故後整整2年的今天，台灣鐵路工會仍深刻悼念在此不幸事件中，失去生命的47位旅客與2名面臨災難依然堅守駕駛崗位的同仁。

工會表示，2年來一直持續呼籲政府和台鐵資方應該加強投入和管理鐵路安全，確保旅客安全。而2年來台鐵債務惡化，絕大部分增加費用是為了改善行車安全，貫徹預防性風險管理所做的長期投資；台鐵局或未來「台鐵公司」持有的土地資產，也應全數投入建構零事故願景。

然而，參與事故檢討改善的所有政府高層或相關利益團體，都僅想以此事故為由，以「公司化」為手段，瓜分台鐵應全數投資行車安全的土地資源，甚至推翻原有償債基金共識。工會重申若行政院或交通部無善意回應，工會將不得不採取陳抗行動，於五一勞動節再度行駛合法休假權力不加班。

此前台鐵勞資雙方針對歷史債務已達成共識，台鐵交付舊台北機廠、台北車站附近的E1及E2土地、台鐵高雄港站等3塊土地，由政府成立償債基金；不料內閣改組後，行政院主計總處認為3塊土地適足性不足，要求台鐵公司將交付8塊土地，償債期限從50年大幅縮短為20年。