高人氣韓劇《黑暗榮耀》第二季上線後熱度襲捲全球，而劇中是敵對關係的李到晛和林智妍（林知衍）戲外竟擦出愛火，而兩人也隨即認愛，讓外界都相當驚喜，因此就有網友挖出兩人過去互動的影片，其中在宣傳記者會上可見兩人靠得相當近，而一旁的宋慧喬疑似也感受到兩人曖昧的氛圍。

在宣傳記者會中的影片可見，李到晛、林智妍與宋慧喬等演員們正準備合照，林智妍不小心站太外面，李到晛便貼心地招手示意要她往中間站，而林智妍便下意識地緊靠在李到晛身上，嬌羞表情加上嘴角藏不住的笑意，讓一旁的宋慧喬看到後忍不住偷笑，影片曝光後，許多網友看到後也留言笑虧「這個表情看破不說破」。

事實上，《Dispatch》於昨（1）早公開「愚人節情侶檔」，表示李到晛與林智妍從去（2022）年12月就已走得很近，也會私下約會，更有一位戲劇相關人士透露「愛意沒有表現得太明顯，但他們會透過情侶裝偷偷表現出戀愛氛圍」。

然而，在消息曝光後沒多久，兩人也透過經紀公司發表聲明「從前後輩關係相處後到變成有好感的關係，正在彼此了解中」大方認愛證實兩人交往中，對此，許多劇迷紛紛笑稱「朴涎鎮才是最大贏家」、「朱如炡成為新的電捲棒」、「文同珢還是輸了」。