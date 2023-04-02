「台灣祭」1日起一連3天在墾丁大灣遊憩區登場，屏東警方與監理站也加強取締違規車輛，首日就取締1件超跑違規改裝頭燈，加上其他違規事項共計取締24件。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

「台灣祭」1日起一連3天在墾丁大灣遊憩區登場，屏東警方與監理站也加強取締違規車輛，首日就取締1件超跑違規改裝頭燈，加上其他違規事項共計取締24件。（屏東監理站提供／謝佳潾屏東傳真）

「台灣祭」1日起一連3天在墾丁大灣遊憩區登場，屏東警方與監理站也加強取締違規車輛，首日就取締1件超跑違規改裝頭燈，加上其他違規事項共計取締24件。（屏東監理站提供／謝佳潾屏東傳真）

「台灣祭」1日起一連3天在墾丁大灣遊憩區登場，首日活動就湧入20萬人次朝聖，盛況空前，而屏東警方與監理站為維護周邊交通安全，投入大批人力加強取締違規車輛，當中將超跑車隊視為重要稽查對象，首日就取締1件超跑違規改裝頭燈，加上其他違規事項共計取締24件，單件最高可罰9600元。

恆春警分局指出，以往年經驗，每到墾丁地區舉辦音樂祭時，就會出現超跑車隊南下集結，並有發出巨大引擎聲響的情事，因此為維護「台灣祭」活動周邊交通安全及音樂品質，警方配合屏東監理站、環保局等單位在超跑行經路線實施聯合稽查勤務，針對車輛超速、噪音及改裝違規部分加強攔查告發。

據屏東監理站統計，1日總計取締24件，其中1件超跑違規（電系設備頭燈改裝為LED）、使用註銷牌照3件、擅自變更設備（LED頭燈）5件、無照駕駛2件、機車未戴安全帽5件、微電車違規8件（雙載5件、未戴安全帽3件），全都依法製單告發，另外還有環保局召回檢驗8件。

屏東監理站長羅振瑞指出，車輛未經許可而任意改裝如燈光、座椅數量、型式等，最高可處罰鍰9600元並責令檢驗，不只損及荷包更增加行車風險，因此再次呼籲民眾，連假出遊要遵守交通規則並依規定停讓行人，也切勿疲勞駕駛更不可酒後駕車。

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