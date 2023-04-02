今天是清明連假第2天，蘇花路廊南下往花蓮車流的從清晨5點湧現後便進入高峰，每小時維持1000輛許，南下準備進入花蓮市區必經的台9線崇德與和平段，上午則是維持車多狀態，但整體交通堪稱順暢，行車秩序良好，公路總局研判，蘇花路廊明起將陸續湧現北上車流，籲用路人提前規畫行程。

今年清明連假長達5天，蘇花路廊自昨天清晨1點許，陸續湧現南下車流，並在凌晨3天進入高峰，大批車潮超乎路廊可負荷的流量，車龍一度從蘇花改回堵至國道5號，讓警方與公路單位趕緊呼籲民眾先到宜蘭市區旅遊，延緩進入蘇花路廊的時間，車多壅塞的狀況直至晚間才緩解。

據公路總局統計，昨天蘇花路廊宜蘭往花蓮南下共承接2萬3563輛，花蓮往宜蘭北向則是5261輛，整體交通量較去年清明假期同期增加約5％。

今天是連假第2天，蘇花路廊南下車流在清晨5點時湧現後即進入高峰，交通量每小時維持800至1000輛，公路總局截至上午10點統計，南下方向累積車流約7948輛，北上則是1020輛，其中，上午6點南下最高量達到每小時1044輛。

旅行時間部分，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下約79分鐘，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改則約77分鐘，上午整體車流順暢。新城警方局則說，自蘇花路廊準備進入花蓮市區必經的台9線崇德與和平路段，上午南向車流稍多，但交通順暢，行車秩序良好。

公路總局表示，今天蘇花路廊交通狀況將較昨天緩和，全日南下車流約1萬1900輛次，北上則是9200輛次，呼籲用路人南下往花蓮方向可多行駛蘇花改路段，非必要勿進入台9丁線。

另，公路總局依過往連續假期疏運交通趨勢研判，蘇花路廊明（3日）起將湧現北返車潮，全日交通量約1萬2500輛次，車多壅塞時段為下午2點至晚間7點，4日全日交通量約1萬5900輛次，車多壅塞時段為上午10點至晚間20點，收假日（5日)全日交通量約1萬9700輛次，車多壅塞時段為上午10點至晚間10時。