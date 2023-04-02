東浪嘉年華昨天下午在台東杉原灣登場，除了多項沙灘體驗活動，夜晚更結合電音元素舉辦電音派對，吸引民眾參與。（蔡旻妤攝）

東浪嘉年華昨天下午在台東杉原灣登場，除了多項沙灘體驗活動，夜晚更結合電音元素舉辦電音派對，吸引民眾參與。（蔡旻妤攝）

台東東浪嘉年華系列活動昨天下午在杉原灣登場，活動期間一連5天，除了各項沙灘體驗活動，夜晚結合電音元素，連續4天舉辦電音派對，台灣沙灘排球挑戰賽也迎來第1場預賽，全台各地22支隊伍齊聚杉原灣一戰高下。

活動由當地莿桐部落耆老們的祈福儀式下揭開序幕，隨後沙灘上的台灣沙灘排球挑戰賽也如火如荼進行，賽事連續2天。參與的陳姓民眾說，雖然有零星飄雨，不過打球時非常有趣，因此活動時也忘了下雨。另1位民眾則指出，台東氣候只有早晚稍涼，白天的氣溫大致舒適溫暖，非常適合全家出遊。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，親子沙雕及親子趴板也相當受到歡迎，這幾項活動一開放網路報名隨即額滿。另外，每天下午服務台開放南島沙灘部落體驗項目，包含八卦網拋灑體驗、八角風箏DIY、月桃葉編織及海洋大蒐集等，體驗活動皆免費，名額有限，邀請民眾感受在地原民文化與特色。

台東縣政府清明連假期間在杉原灣推出東浪嘉年華系列活動，全台最Chill沙灘音樂會將昨晚起熱鬧開唱，連續4晚結合電音元素，邀請24組堅強卡司帶來精采演出，包括「國民姐夫」DJ KOO具俊曄、玖壹壹、動力火車、Matzka、孫盛希、KARENCICI及呂士軒等。

活動現場湧入大批民眾，縣府呼籲民眾「不開車、少騎車、搭接駁」，省去找停車位的麻煩及塞車的不便，歡迎多加利用免費接駁車往返，安全又方便。另外，清明連假期間，台11線沿線不開放停車。活動會場僅開放機車、救護車、攤商、工作車輛及接駁車進出，民眾可將汽車停放在馬亨亨大道，轉乘免費接駁車至會場。