徐巧芯於中崙市場當面詢問費鴻泰辯論時間，仍費鴻泰沒有理會持續拜票，雙方發生推擠，徐巧芯尖叫倒地，手因此破皮。（劉彥宜攝）

徐巧芯與費鴻泰辦公室人員發生推擠，徐巧芯尖叫倒地，手因此破皮，費鴻泰仍沒有停下腳步，持續拜票。（劉彥宜攝）

芯費大戰連假不停歇！徐巧芯拜票堵費鴻泰互尬 市場內爆推擠她「尖叫倒地

國民黨台北市議員徐巧芯登記第七選區（信義、南松山），對上現任立委費鴻泰，雙方上演費芯大戰，徐巧芯更喊出要進行辯論，甚至2日追至中崙市場，當面詢問費鴻泰辯論時間，然費鴻泰不僅沒有回答問題，甚至還轉頭持續拜票，雙方發生推擠，徐巧芯尖叫倒地。徐巧芯表示，以為費會轉頭關心，沒想到是直接離開，但也尊重。

徐巧芯、費鴻泰原定今早於吳興市場掃街，徐巧芯更早在吳興市場中間部分發文宣品，等待和費鴻泰見面，不料費鴻泰在吳興市場受訪後，沒有進入反而轉至中崙市場，徐巧芯也隨即移動至中崙市場。費鴻泰掃街時，一旁助理看見前方徐巧芯在拜票，一度提醒費，但費回應「沒關係」，便繼續向前走。

徐巧芯把握機會，立即衝上前詢問費鴻泰辯論時間，以及按讚罷免徐巧芯專業等事。費鴻泰則冷處理，雙方握手、寒暄後，面對問題則直接轉身繼續拜票，雙方甚至發生衝突，導致徐巧芯尖叫跌倒在地，然費鴻泰仍然持續掃街。

徐巧芯解釋，詢問費鴻泰為什麼要按讚罷免徐巧芯粉專，這是一種槍口不一致對外，且是打內戰行為，但費鴻泰並沒有回答，且在詢問辯論時間時，費鴻泰立刻轉身，身邊沒有她的辦公室人員，費鴻泰辦公室則可能為保護費鴻泰，因此發生推擠。

徐巧芯表示，辯論是一種君子之爭，費卻不斷迴避，甚至用撞擊方式把人推倒，「我覺得並不是他們所說的君子之爭，也沒有一致對外。」、「我覺得今天有這樣的推擠，覺得非常遺憾，如果真的是像委員所說的不要親痛仇快的話，那又何必把其他人架拐子推倒呢？」

徐巧芯也曬出因為跌倒而破皮的手，徐巧芯說道，「就有人大力推我一下，他（費鴻泰）也不管我，就往前走，我以為我們會有同志愛，轉過來回來關心一下我的狀況，結果好像也沒有，就直接離開了。」

但對於費鴻泰沒有關心，是否會感到很受傷？徐巧芯回覆，不會很受傷，因為競選本來就是這樣，尊重費，也相信辯論主張一點都不違反黨內規定，也不會有親痛仇快的問題，就是一場君子之爭，對這點有信心。

至於之後是否還會短兵相接？徐巧芯指出，會，打死不退、勇往直前、生死看淡、不服就幹，所以不管是要撞她、架她拐子或逃避，不管逃到海角天邊，都應該還是要面對，透過辯論的君子之爭最公平，講出政見、主張，讓民眾來決定，同時符合黨內程序及期待，完全沒有內戰和內鬥。

媒體追問，初選後有信心團結？徐巧芯回應，有信心，因為下架民進黨、重返2024仍然是目標，這是沒有問題的。