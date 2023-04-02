21歲楊姓男子與21張姓女子於清明連假出行，未料2日凌晨行經國道1號北上181k南屯段時，因不明原因撞上前方聯結車，造成整輛車翻覆，更致後面5車連環撞，楊、張2人雙雙離世。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

21歲楊姓男子與21張姓女子於清明連假出行，未料2日凌晨行經國道1號北上181k南屯段時，因不明原因撞上前方聯結車，造成整輛車翻覆，更致後面5車連環撞，楊、張2人雙雙離世。張女家屬聞訊，2日早上至台中市生命禮儀館認屍，悲痛表示「連她有車都不知道」，令人鼻酸。

據了解，楊男女張女疑為情侶關係，2人凌晨行經國道1號北上181k南屯段，因不明原因撞上前方聯結車後翻覆，更遭後方來車追撞，造成5部車連環撞，張女當場身亡、楊男傷重送醫不治，追撞車駕駛則輕傷送醫；據查，楊男與張女所開的車輛為張女所有，但2人要前往何處、駕駛是誰，以及整件事故肇因皆尚待警方調查釐清。

張女家屬聞訊，2日上午前往台中市生命禮儀館認屍，神情悲痛。張女家屬表示，他連張女有車都不知道，很驚訝，至於2人當時要前往何處他也不清楚，詳細狀況需等待檢警調查、相驗釐清死因。

另，警方初步調查，事發當時楊男與張女因撞擊力道之大飛出車外，不幸離世。經現場勘查，發現當時2人乘坐的小客車上有未有繫安全帶的痕跡，但是是2人行車沒繫，亦或是撞擊後安全帶鬆開，將於後續重點追查並釐清楊男、張女誰是駕駛人。