印媒報導，中國國務委員兼國防部長李尚福將於本月對印度進行首次訪問。這將是2020年中印邊境流血衝突以來，中國首次對印度進行高級別軍事訪問。

中國國務委員兼國防部長李尚福。（圖／新華社）

「印度人報」（The Hindu）3月30日報導，李尚福可能出席4月底在新德里舉行的上海合作組織（SCO）國防部長會議。國務委員、公安部部長王小洪3月29日已在北京以視訊方式出席在新德里舉行的上合組織成員國安全會議秘書第18次會議。

中印兩國防長上一次會晤於2020年9月在俄羅斯莫斯科舉行，當時印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）與時任中國防長魏鳳和同樣在上海合作組織國防部長會議期間會面。

2020年夏季，中印兩國部隊在邊境發生嚴重衝突，造成雙方人員傷亡，但經過兩軍多輪會談，衝突未再擴大，雙方關係逐步回暖。

中國國防部發言人譚克非日前表示，3月中下旬，中方派員赴印參加上合組織防長會人道主義救援減災和軍事醫學研討會，並通過視訊方式參加上合組織成員國國防部專家工作組會議。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120402