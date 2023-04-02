總統蔡英文出訪友邦之旅，傳出原本預定回程停留洛杉磯時，在雷根圖書館的演說行程遭取消，不過總統府稱活動報導僅是臆測，相關行程持續縝密安排中。對此，媒體人謝寒冰質疑，蔡已出訪，行程卻還在安排，難道是想重演前總統陳水扁的「外交迷航」嗎？

謝寒冰昨（1）日在中天節目《週末大爆掛》表示，此事若真的是媒體臆測，總統府應該直接駁斥，如今的說法反而傳達出「差不多快完蛋了」的感覺，否則沒有此行程，就應該就直接反駁，要求各界勿胡說八道才對。

「縝密安排是什麼意思？」謝寒冰指出，蔡英文的出訪行程已經在進行，但總統府卻稱行程還在安排，難道最後要搞到像阿扁過去的外交迷航一樣嗎？「人家不讓他下飛機，沒有地方降落，他只好在天空一直飛，蔡英文準備搞成這樣？」

謝寒冰分析，此次擺明是美國叫蔡英文去，第一可以迴避眾議院議長麥卡錫訪台可能造成的爭議，第二則是要把蔡英文捏在手上，讓大陸明白台灣已經成為他們的玩偶，他們能夠掌控台灣，進一步促成美中對談，「蔡英文此行證明一件事，台美關係史上最差，包括陳水扁都沒受到美國人這樣的待遇！」