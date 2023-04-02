小琉球的「瑯嶠貓」。（楊吉壽提供／袁庭堯高雄傳真）

小琉球的「瑯嶠貓」。（楊吉壽提供／袁庭堯高雄傳真）

雜交後的「瑯嶠貓」，尾巴較長。（楊吉壽提供／袁庭堯高雄傳真）

有著肥短麒麟尾的「瑯嶠貓」曾是恆春半島原住民飼養的特殊品種，號稱「台灣二怪」，是貓界的捕鼠高手，過去只在小琉球看得到，柴山動植物專家楊吉壽日前在高雄街頭捕捉到牠的珍貴身影。

楊吉壽表示，前天下午在鹽埕區建國四路喝咖啡時，看到一隻黑貓悄然經過，仔細一看竟是瑯嶠貓。之前在小琉球看過，在高雄市還是第一次看到。

楊吉壽指出，恆春鎮舊稱琅嬌十八社、瑯嬌、瑯嶠，瑯嬌貓又稱番貓，肥短的麒麟尾是其特徵，是恆春半島原住民過去常飼養的貓，據說牠們的叫聲大到可以嚇阻遠距離的老鼠，還有陰陽眼。與一般貓交配後，有的尾巴會比較長，據說雜交後抓老鼠的功力不如從前。

清朝文人朱士玠曾在《臺陽見聞錄》中提到瑯嬌貓，瑯嬌山生番所居產貓，形與常貓無異；惟尾差短，自尻至末，大小如一。咬鼠如神；名瑯嬌貓，又名番貓，頗難得。

《小琉球漫誌》則記載，腥羶味的東西會引鼠輩翻盆干攪睡眠，想要在半夜完全驅除老鼠，趕快飼養瑯嬌的番貓就行。

清朝翟灝的《臺陽筆記》閩海聞見錄，指台灣鳯邑之南，有山曰瑯嬌，相隔海面八十里，陸路不通。其地皆生番。番社有貓，雌雄眼，麒麟尾，虎斑色，大小一如常貓，惟長叫一聲，二十里之外，鼠皆遯去。余以二十金得一頭，試之果然。後與別貓亂種，則只能捕鼠，而不能避鼠矣。

楊吉壽曾到小琉球研究瑯嶠貓，發現許多雜交種的瑯嶠貓。他強調，肥短的「麒麟尾」是基因，不是被截斷的，截斷的尾巴不會有圓形毛。雜交種麒麟尾比較長，大概是一般貓的四分之一長。