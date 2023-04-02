總統蔡英文在美東時間29日出席紐約僑宴時，自嘲選舉過太久，台語差不多忘了，引起外界熱議。對此，國民黨前立委蔡正元怒轟，很多僑胞都會講台語，蔡英文在僑宴上的說法非常丟臉，「還敢講發揚傳統文化？」

蔡正元3月31日在中視政論節目《庶民大頭家》直言，蔡英文只要多看歌仔戲、布袋戲和台語連續劇，就能回想起台語怎麼說，這並不困難；他也提到，雖然現在比較少有機會接觸到全台語的環境，但透過欣賞台語連續劇，有些年輕人的台語照樣講得很好，所以蔡英文根本就沒有心把台語講好。

蔡正元痛批，很多美國僑胞都會講台語，蔡英文在僑宴上「忘記台語怎麼說」的說法，實在非常丟臉，「妳還敢講發揚傳統文化？」

另外，國民黨立委曾銘宗也狠酸，蔡英文連講台語都有特定目的，可見她在施政、談話和作為上，都是以選票作為整體策略的第一考量，而非考慮到全民利益，她滿腦子想的，都是要怎麼去騙選票。