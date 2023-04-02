大陸商用衛星工廠的九天微星唐山衛星工廠近日在「中國航太太空上新」淘寶店上架3款商用衛星，開出最低200万元（人民幣，下同）、最贵3000万元，截至4月1日0時共有兩單衛星成交。其中一顆在羅永浩直播間被拍下，創下電商直播誕生以來成交實物商用衛星的先例，也是繼3年前淘寶直播間賣出火箭後，再次達成「航天級」交易。另外還有新加坡GIGATREE公司購入。

根據中新財經引述九天微星董事長謝濤認為，商業航天應該做成一個更加大眾、能讓人人參與的行業。而「中國航太太空上新」店鋪電商營運負責人高昕透露，衛星剛一上架，就有許多網友來打探虛實，後台有10萬多條留言，「有不少問得很專業，特別有誠意的那種」。

談及該衛星可以為公眾提供的服務，甚至能提供「太空自拍」。謝濤表示，九天微星自拍載荷服務，可將個人的照片或者覺得有意義的照片上傳到衛星，然後獲得專屬於你與地球、與星空的合照，照片具有獨特唯一的經緯度和時間。

據悉，在客戶付款後，九天微星的專業團隊會線下審核買家的相關資質，嚴格按照各項法律法規條款，對客戶購買、使用衛星等資質等進行核驗，只有所有手續完備後，才能簽署正式的合約，最後由衛星工廠進行生產。