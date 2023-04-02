今天是兒童清明節連假第二天，中部地區天氣放晴回暖，許多遊客把握好天氣外出旅遊，麗寶樂園上午人龍綿延300公尺。(麗寶樂園提供)

今天是兒童清明節連假第二天，中部地區天氣放晴回暖，許多遊客把握好天氣外出旅遊，麗寶樂園上午人龍綿延300公尺。(麗寶樂園提供)

今天是兒童清明節連假第二天，中部地區天氣放晴回暖，許多遊客把握好天氣外出旅遊，麗寶樂園上午人龍綿延300公尺。(麗寶樂園提供)

今天是兒童清明節連假第二天，中部地區天氣放晴回暖，許多遊客把握好天氣外出旅遊。探索世界售票處一早有許多大小朋友購票入園，人龍綿延300公尺，來自新竹的李先生表示， 12歲以下小朋友只要99元非常優惠，就帶著家族親友一起來玩，把握好天氣暢玩一波。

天氣放晴回暖遊客蜂擁出遊 麗寶樂園人龍綿延300公尺

麗寶樂園指出，想要睡飽再出門的遊客也可以購買探索世界月光票，下午4時以後入園有雙人優499元優惠。另外，天空之夢摩天輪也推出連假限定，超萌的LINE FRIENDS主題車廂，連假限定每座車廂只要999元(最多可搭乘5人)，最低每人不到200元。

麗寶樂園表示，OUTLET MALL連假期間，舉辦玩具服飾3.5折特賣活動，《FILA》特賣鞋款服飾1.5折起、《adidas kids》全館3.5折起、《野獸國》限量漫威玩具公仔5折起、《FUNBOX》瑪莉歐系列商品5折起，等眾多折扣優惠！中午過後湧進逛街、用餐的遊客，停車場已全滿。

麗寶樂園強調，因今日起天氣放晴回溫，後四天連假預估可挑戰20萬人次入園的高峰。