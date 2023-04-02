義大利歷史學者格蘭迪（Alberto Grandi）近期指稱，包括義式培根蛋黃義大利麵、披薩等傳統義大利美食都源自於美國，這番話讓義大利人群情激憤。

一堆義大利國民美食源自美國？

綜合英國《衛報》（The Guardian）、紐約「每日新聞」（New York Daily News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，義大利帕爾馬大學（University of Parma）專精食物歷史的格蘭迪教授近期接受英國《金融時報》（Financial Times）專訪，稱包括義式培根蛋黃義大利麵（Carbonara）、披薩等傳統義大利食物源自於美國。

格蘭迪向來以大膽言論出名，他在專訪中引述另一名歷史學家的說法，稱義式培根蛋黃義大利麵是「在義大利誕生的美國菜」，是1944年一位義大利廚師為在義大利北部里奇奧尼（Riccione）的美軍烹調的食物，「義大利菜餚真的更像美國菜，而不是義大利菜。」

關於披薩，他稱二次世界大戰之前，義大利只有部分南部城市有吃披薩，在他老爸生活的70年代，披薩在義大利就像現在的壽司一樣新奇，他也稱，第一間披薩專賣店是在1911年誕生於紐約。

另外他也表示，可追溯至12世紀艾米利羅馬那（Emilia Romagna）地區的真正帕瑪森乾酪，如今在義大利已經找不到原始配方，最接近的版本只能在美國威斯康辛州找到，他推測是20世紀初遠赴美國的義大利移民在威州生產、流傳下來。

格蘭迪在專訪中更稱，提拉米蘇、義大利水果蛋糕「潘納朵尼」（Panettone）等是相對現代的產物。

格蘭迪的一席話引發義大利社會譁然，義大利農牧協會（Coldiretti）痛批他的發言是對具有象徵意義的義大利食物的「超現實攻擊」，「基本上，他宣稱美國人發明了義式培根蛋黃義大利麵，潘納朵尼及提拉米蘇是近期商業產品。」

英國廣播公司（BBC）記者布蕾桑（Anna Bressanin）也撰文指出，她的義大利朋友告訴她：「現在我們沒辦法談其他事。」

義大利人對義大利菜餚的自豪可是不容懷疑的，就在《金融時報》出版格蘭迪專訪的同一天，義大利文化部及農業部正式宣布，義大利菜列入聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產（World Heritage Site）的候選名單，2025年底將會正式決定。

義大利傳統美食義式培根蛋黃義大利麵（Carbonara）真的源自義大利？

不過究竟義式培根蛋黃義大利麵源自於哪裡？曾出版義式培根蛋黃義大利麵相關書籍的義國美食記者兼作家珂澤菈（Eleonora Cozzella）表示，其實是「結合義大利才華及美國原物料的產物」。

她說二戰後的1940年代末期，當時在義大利的美軍向旅館要求吃含有培根、蛋及義大利麵的「義大利麵早餐」，那時的義大利相當窮困，但是人們能在黑市中買到美國培根及英國麵粉。

她說第一個義式培根蛋黃義大利麵食譜是在1952年於美國出版，配方源自於一間義大利餐廳的2名廚師，其中一名廚師是在美國出生的義大利裔第二代。