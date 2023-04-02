警方查獲謝姓男子持有、吸食毒咖啡包。（警方提供）

新北市板橋警分局員警上月31日晚間巡邏時，在南雅南路見自小客車駕駛未繫安全帶，員警攔下該車欲開單告發，卻見駕駛21歲謝姓男子神色慌張且拒不下車，疑似酒駕，員警質疑車內藏放違禁物品，欲強制謝男下車，謝男只好交出車上15包毒咖啡包，其中14包外包裝竟印製「清冠一號」，企圖躲避查緝，經員警確認咖啡包內含毒品成分，將謝男逮捕帶回偵辦。

警方表示，板橋派出所員警當日下午6時許巡邏行經南雅南路一段，見謝男駕車未繫安全帶，遂攔下該車欲予舉發，交談過程中謝男神色慌張且一臉倦容，員警懷疑謝男酒後駕車，要求下車接受酒測，謝嫌卻不斷答非所問，拒不下車，員警欲施以強制力，謝男才坦承車內藏放毒咖啡包。

謝男主動交付15包毒咖啡包，並坦承駕車前曾施用。員警檢視毒咖啡包，發現毒販為躲避警方查緝，竟在外包裝印製治療新冠肺炎的中藥「清冠一號」，以掩人耳目。偵訊後，警方依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌將謝男送辦。

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