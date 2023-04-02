「飛鴻」（FH）-97A無人忠誠僚機

中國正在研製尖端新型無人戰機，以成為速度可能和殲-20「威龍」匹敵的僚機。

據《南華早報》（South China Morning Post）1日報導，自從去年11月「飛鴻」（FH）-97A原型機在珠海航展亮相後，中國軍事雜誌就說，它可能成為殲-20的另一款忠誠僚機。

具有官方背景的《艦船知識》雜誌在最新一期的報導中說，「飛鴻」-97A和殲-20搭檔，將能省除「威龍」的前線戰鬥任務，專門發揮如指管、數據分發和通信干擾等功能。文中說，這將在戰時提高飛行員，還有戰機的存活率。

而央視軍事科技去年10月播出的動畫顯示，殲-20雙座隱形戰機和轟-6K/N戰略轟炸機，以及攻擊-11隱形無人機搭檔，從事戰鬥任務。廣泛認為，中方證實了殲-20後座飛行員將扮演兵器官的角色，負責控制無人機。

此外，據《兵工科技》雜誌去年12月報導，「飛鴻」-97A新型無人機的機身設計類似殲-20，意味它的飛行速度可能和「威龍」不相上下。報導並說，「飛鴻」-97A的設計是用來在空戰中對付中大型無人機，還有包括預警機、戰略轟炸機和電戰機等載人戰機。

報導說，「飛鴻」-97A能攜帶8枚較小型的智慧型空對空飛彈，或是自殺無人機，以彌補殲-20彈藥的不足。「威龍」在機腹主武器艙中能攜帶4枚中長程空對空飛彈，而在側武器艙中，則各能攜帶1枚短程飛彈。

西方媒體說，「飛鴻」-97A猶如美國F-35或F-22忠誠僚機XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機的翻版。不過，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，它們各有不同的設計，也各有千秋。他說，XQ-58A是次音速無人機，但「飛鴻」-97A卻是超高速款。