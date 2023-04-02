日本外相林芳正今日在北京與大陸國務委員兼外長秦剛舉行會談。日媒引述中共相關人士說法稱，林芳正原本最快是在大陸5月勞動節連假期間出訪大陸，但卻在這一周內倉促決定行程，「顯示日方相當積極」。而突然決定出訪的原因就在於日本藥廠主管在3月間於北京遭拘留的事件。

日本《朝日新聞》2日報導，此次林芳正訪陸，是基於去年11月日本首相岸田文雄與大陸國家主席習近平舉行日中元首會談時，雙方達成重啟高層往來的共識。據兩國政府相關人士說法，中方曾經一度敲定在去年12月27日至28日舉行會談，但因大陸國內新冠疫情的快速擴張，及日方要求讓林芳正與習近平會面，讓中方面露難色等而讓會談延期。

就林芳正與習近平舉行會面一事，日本政府相關人士認為，大陸外長訪日的時候曾與日本首相會面，而當習近平逐步將權力集中在個人之際，確保雙方能夠直接對話的機會有其意義。然而，大陸外交人士則反駁稱，習近平身為國家元首，與日本外相的層級「差太多了」，中方也都是以國務院總理對應之。

報導指稱，因為這樣的情況，大陸前駐日大使孔鉉佑於今年2月卸任大使一職時，日方拒絕讓他在離任時與岸田文雄會面。雙邊的想法持續沒有交集。此次林芳正訪陸還是未能見到習近平，中方仍是採取讓總理李強與其會面的方針因應。

報導稱，儘管如此，日方仍決定此時訪陸，這與3月下旬日本藥廠巨頭「安斯泰來製藥」的男員工遭到拘留有著極大的關係。該名男員工約在上月20日左右被大陸國家安全部以《反間諜法》拘留，極有可能被正式逮捕或起訴。因此，日方才採取透過外交管道，以盡早解決問題。

2019年9月，日本北海道大學教授岩谷將在北京被依涉嫌違反大陸《刑法》與《反間諜法》遭到拘留，在大約2個月後獲得釋放。當時大陸外交部稱，岩谷對自己涉嫌違法犯罪行為供認不諱，表示悔過並願意認罪伏法，但據大陸外交相關人士透露，這是因為隔年習近平預定將以國賓身分訪問日本，為了避免日本對大陸的感情惡化而做出的政治判斷，「最後是由習拍板的」。