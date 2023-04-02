在IG擁有81萬粉絲追蹤的馬來西亞網紅黃潔琪（Miko Wong）擁有天使臉蛋和33C魔鬼身材，又因頂著一頭俏麗短髮，讓近期到香港發展的她被視為林明禎的最大勁敵，甚至有「翻版林明禎」封號。常在網上分享近況的她，日前曬出一張與閨密聚會的合照，可見她巴掌臉依舊，對方卻被PS修成大餅臉，引來閨密怒吼：「你很美hor」笑翻眾人。

黃潔琪日前曬出一張和女性朋友Michie Lam到餐廳吃飯的照片，可見右邊的Michie Lam被「過度PS」意外變成大餅臉，只留下黃潔琪一人「獨自美麗」，而Michie Lam第一時間酸對方「你很美hor」，接著不甘示弱曬出黃潔琪被拉成大餅臉的合影，兩人互相傷害，黃潔琪也幽默回應：「你忘記幫我P圖！！！！！！！！」

黃潔琪和閨密合穎笑翻粉絲。（圖／翻攝自mikowong IG）

見此，網友都忍不住噴笑說：「閨蜜現在很火」、「心機婊啊」，還有人笑說像是食物中毒，更有人判定這局黃潔琪大敗，說：「各自放大臉，妳（黃潔琪）自己比較虧，我看閨密那邊的照片，放大後沒把你的雀斑修掉」。

28歲的黃潔琪過去是模特兒出身，近期經營IG和Youtube頻道，吸引不少粉絲，她被稱為翻版林明禎、大馬郭雪芙，過去發過兩本寫真集，第一本在香港拍攝而成，第二本則到台灣取景，最近她到香港再度拍攝第三本寫真，先前她就加入當地節目《飛檳吧！男神》及《走佬去馬拉》成為女主持人，更與杜汶澤等人有好交情，會說粵語的她平時也常在Youtube頻道分享最愛的香港美食，因此圈了不少粉絲。