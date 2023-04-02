員警整夜觀看監視器畫面幫越南女子找回機車。（翻攝畫面）

北市萬華區越南籍梁姓女子31日凌晨向警方報案，指稱自己的機車遭竊，遍尋2天仍沒蹤影，並向警方保證沒有借給他人使用，員警整夜觀看沿途監視器，清晨從一輛違停轎車的後窗玻璃反光畫面，找到失竊的紅色機車，而路口畫面顯示竊賊是一名穿著黑、白條紋上衣的男子，梁女一看才發現是自己先生，趕緊領回機車結束一場烏龍報案。

越南籍女烏龍報案 員警徹夜過濾從玻璃反光找到機車

39歲梁女報案稱，上月28日凌晨返家，中午出門發現機車不見，經過2天仍找不到，員警詢問是否有將備份鑰匙交給他人，還是借給某人，梁女堅持平時都是她在騎，沒有借給他人，員警凌晨輪流調閱監視器，發現一名穿著黑白條紋上衣的男子騎乘，途經寶興街某處後即消失蹤影。

員警持續尋找，從一輛汽車的後窗反光，發現紅色機車停放在寶興街騎樓，並立即向梁女拿機車鑰匙，將機車帶回派出所，並提供前一路口畫面給梁女指認竊賊，但梁女一看，露出驚訝的表情，原來竊賊是自己先生，羅男聲稱忘記曾騎車出門，夫妻兩人頻頻向警方致歉。