德國聯邦救難犬協會成員與大貓屋貓咪開心互動。(台中市動保處提供)

中興大學獸醫系USR計畫及弘光科大師生共同參與交流。(台中市動保處提供)

德國歷史最悠久、規模最龐大的搜救犬組織德國聯邦救難犬協會（BRH），來台與台中市消防局搜救犬隊技術交流，昨日特地到台中市動物之家后里園區參訪交流，就犬舍硬體設備規畫、飼養管理、醫療照護到認養推廣等各項主題進行討論。動保處強調，將持續與各界交流，和國際接軌提升動物福利。

台中市動保處指出，德國聯邦救難犬協會是德國歷史最悠久、規模最龐大的搜救犬組織，與台中市消防局搜救犬隊交流密切，更曾於108年至台中市動物之家南屯園區參訪，與台中市動物之家的訓犬人員交流犬隻訓練經驗及心得。

動保處說，此次BRH來台與消防署進行為期1週的共同訓練行程之餘，特地安排參訪台中市動物之家后里園區，園區歷經重建工程於110年4月4日重新開幕，首創引入動物福利5大指標為建設基礎，設計規劃以「教育宣導」、「認養轉運」及「觀光休憩」為三大核心，除具犬貓收容功能，亦肩負生命教育場域的使命，也成為國內外許多動物或教育相關單位團體指定參訪地點。

動保處強調，台中市於101年起即首創國內收容所訓犬團隊，以協助收容犬隻回歸家庭為目標，藉由訓練過程重建流浪動物與人類信任關係，維繫犬隻與飼主良好互動。