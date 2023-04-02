路透社報導，保加利亞這次選舉，投票從當地時間早上7時到晚上8時。

民意調查顯示，保加利亞在這次大選中可能依舊無法產生一個可運作的國會多數，這將使外界質疑它在近期加入歐元區，以及有效運用歐洲聯盟對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）復甦援助的企圖心。

參與國會大選的政黨包含兩大聯盟，一是「保加利亞公民歐洲發展黨」（GERB）與其小型側翼「民主力量聯盟」（Democratic Forces, SDS）共組的聯盟；二是一個新成立的聯盟，由親西方的「我們繼續變革」黨（We Continue the Change, PP）和改革派的「民主保加利亞」（Democratic Bulgaria, DB）組成。

阿爾法研究（Alpha Research）的佩特卓娃（Genoveva Petrova）說：「這兩個聯盟無論誰出線，都不能解決最關鍵的問題，也就是籌組政府的前景。」

佩特卓娃補充說：「保加利亞政黨經歷了4次臨時國會，深知目前的政治勢力不僅欠缺絕對多數，同時也沒有足夠優勢來制定議程。」

這兩個聯盟在民調中勢均力敵，Exacta研究集團的最新數據顯示，這兩支聯盟的支持率分別為26.2%和25.6%，國家主義取向的「復興黨」（Revival）支持率為12.8%。

而率領GERB的前總理巴里索夫（Boyko Borissov），被許多政敵指控在他截至2021年為止的10年執政期間，並未採取足夠措施打擊貪腐，這使得聯盟的建構更形複雜。巴里索夫否認了這種看法。

這場大選也可能左右保加利亞對俄烏戰事的立場。保加利亞曾是俄羅斯盟友，自俄羅斯在烏克蘭發起所謂的特別軍事行動以來，保加利亞一直支持烏克蘭。

參與今天選舉的兩個政黨聯盟希望保加利亞維持親烏立場；但在政治不穩定期間掌握很大權力的總統拉德夫（Rumen Radev），則在推動一個更加不同的做法。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120402