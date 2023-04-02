8歲童搭公車因這原因不願下車，司機報案警察耐心苦勸。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市楊梅區一名患有自閉症的8歲孩童，1日中午搭乘市區公車，卻不知何原因遲遲不願下車，公車司機好說歹說，這名小孩還是不願意下車，司機只好無奈報案請求員警協助，最後才得知小孩患有自閉症，因為是第一次搭公車，過程覺得新鮮好玩才不願意下車，最終在警方熱心幫助下，成功將孩童勸返家。

楊梅警分局楊梅派出所副所長陳品純、警員許喬琦，1日12時巡邏時，接獲公車司機報案表示有乘客不願下車需警方協助，兩人到場了解，原來是一名患有自閉症的孩童，在居服員陪同之下，從住家搭乘公車要到中醫診所就診，因為之前都是由孩子父母開車載送，這次是因為爸媽沒空，才由居服員陪同搭公車，而住家與診所車程約1.5公里，沒想到孩子因為覺得搭不過癮，旁人好說歹說都不願意下車。

在2名員警耐心地與孩童溝通勸導之下，這名孩童終於答應下車，並由警方協助平安返家，員警此一暖心行為，深受民眾讚賞。