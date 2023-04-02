萬眾期盼的連假到來，高雄接續迎來五月天、張惠妹、大港開唱等大型演唱會，吸引各地人潮前來高雄，成功帶動店家來客，店家營收至少成長3成以上。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

萬眾期盼的連假到來，高雄接續迎來五月天、張惠妹、大港開唱等大型演唱會，吸引各地人潮前來高雄，加上高市府推出「高雄夜chill處」專案，並於捷運站設攤讓歌迷兌換商圈夜市優惠券，同時找來知名網紅UG實際體驗宣傳，成功帶動店家來客，店家營收至少成長3成以上。

高市府經發局長廖泰翔指出，3月起高雄演唱會大爆發，預估將有40萬歌迷湧入高雄，市府跨局處推動「加食延暢」專案對接商機，其中經發局串連百家特色店家及12家百貨業者推出「高雄夜chill處」專案，歌迷只要憑票到合作店家、飯店和12家百貨商場消費，即可兌換店家優惠。

此外，經發局也聯合45處商圈夜市，加碼憑票兌換商圈夜市優惠券，一票享雙重好康，並精心盤點8大私房路線，吸引歌迷深度暢玩高雄，成功帶動演唱會經濟，不論是夜經濟特色店家或是夜市攤商，平均都至少成長3成以上的業績。

經發局說明，4月3日起配合張惠妹演唱會，將保留捷運三多站、中央公園站、美麗島站、高雄車站、巨蛋站、左營站等6兌換點，將發放至4月16日止，呼籲歌迷朋友把握機會現換現用，票根不會收走，演唱會開始前也能兌換，優惠券需於5月31日前使用完畢。