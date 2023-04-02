中職34年昨(1)日開打，樂天桃猿今(2)日將在桃園主場舉行開幕戰迎戰富邦悍將，未料卻傳出桃園捷運取消回程免費措施。民進黨桃園市議員黃瓊慧對此直呼「10號隊友何辜？」國民黨桃園市議員詹江村則針對此事諷刺表示，桃園市長張善政推出多項照顧弱勢的社會福利，被民進黨批評排擠預算，卻要求看球賽搭捷運必須免費，直言民進黨價值觀的錯亂。

黃瓊慧今日在臉書指出，桃捷取消看球賽回程免費搭乘的優惠，令不少球迷錯愕，並直呼市長換人影響太大，「10號隊友何辜？」

詹江村則針對此事表示，張善政推出多項照顧弱勢的社會福利，被民進黨批評排擠預算，卻要求看球賽搭捷運必須免費。詹江村認為，貧困的人為了三餐在走闖，沒時間看球賽，卻必須幫有時間看賞球賽的人買車票，這樣合理嗎？

針對此事，有網友認為「鼓勵大家開車嗎？機捷這麼慢還不給優惠誰要搭」、「自己選的，請認份」、「好政策被拿掉」；也有網友表示「贊成，使用者付費，政府又不是開慈善機構的」、「某人大撒幣變成應該的？」、「看球請花自己的錢啦，沒錢請不要出門」。