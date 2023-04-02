三星SDI公司2日表示，前一天在中國上海成立研發中心「SDI R＆D CHINA」（下稱SDIRC）。
韓聯社報導，SDIRC將與中國的高校、研究機構織密合作網絡，掌握本土化技術，了解業內動態，打造電池材料檢驗實驗室，以發掘具有新功能且成本低的材料。SDIRC計劃基於合作網在華開展產學合作，通過建立獨自的評估基礎設施等加緊發掘新材料。
三星SDI於去年7月在德國慕尼黑設立「SDI R＆D Europe」（SDIRE），8月15日在美國波士頓設立「SDI R＆D America」（SDIRA）。SDIRC的成立標誌著三星SDI完成全球研發網絡佈局。
三星集團旗下的三星SDI是一間電池和電子材料製造子公司，正在開展電動汽車、IT、儲能（Energy Storage System）用電池事業，以及半導體、顯示器用電子材料事業。
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