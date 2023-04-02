大溪墓區在清明掃墓季節常塞車，市議員陳治文邀集大溪區公所與業者、居民等達成多項協議。(陳治文提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大溪區有和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓等墓區，因聯外道路小，掃墓季節車輛湧入塞爆引發民怨。桃園市議員陳治文日前邀集大溪區公所、業者與居民開協調會，會中決議由區公所協助道路拓寬，而業者也同意讓弱勢里民免費入塔及認養周邊道路環境維護等，由各單位釋出善意，盼舒緩往後塞車問題。清明連假大溪警方也加派警力疏導，減少塞車回堵。

市議員陳治文指出，桃園市範圍最大的土葬區位處大溪美華里，鄰近還有多座納骨塔，清明節掃墓車潮及停車問題存在已久，區公所已同意協助道路拓寬，因涉及用地權屬問題，將先進行相關可行性評估，拓寬道路包含外環部分福安里復興路一段23巷及美華里美和路2路段。另外，內環部分由佛光山寶塔寺業者預計將從和平禪寺旁沿溪流至三層農路新開闢一條道路，並要求要在今年底完成。

大溪區公所區長陳聖義表示，該區域因為鄰近私人靈骨塔，每年清明時節塞車問題存在已久，在這次召開協調會議後，業者同意回饋地方，和平禪寺同意福安、美華里2里未來皆可免費入塔；佛光山寶塔寺則同意協助福安、美華里內具有中低收、低收、獨居老人、急難救助及清寒身分之民眾可由區公所函文協助辦理免費入塔，區公所會陸續進行協助拓寬道路及協調業者落實回饋，連假則請警方加派警力疏導分散車流。大警分局長徐坤隆則說，因民眾提前掃墓，警方在清明節結束前加派警力在路口疏導分流，今年清明連假掃墓車流可望較去年減少，讓民眾掃墓更順利。

陳治文也說，美和路及復興路一段23巷至和平橋路段，由佛光山寶塔寺同意認養負責道路周邊除草，原則上為每季1次，並視里辦公處需要機動調整頻率。