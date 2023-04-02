火車頭意象區，1934年日據時期曾是兒童游泳池的樣貌，現該區改造成兒童沙坑。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

火車頭意象區則以金屬剪影裝置藝術結合老照片，展示該處的歷史過往。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府復刻嘉義公園古地圖。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

百年嘉義公園完成小西湖改善工程。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為賦予百年嘉義公園新生命，嘉義市政府近年著手進行嘉義公園改造計畫，斥資3000多萬元，陸續完成尿尿小童修復、噴水池、遊戲場等改善計畫，正值清明連假，小西湖、火車頭意象區及參道廣場圍籬撤除，宣告嘉義公園改造計畫告一段落，老公園以全新面貌與大家見面。

嘉義市建設處長田長沛表示，嘉義公園在嘉義人中有著獨特記憶與情懷，市府在中央補助下，著手進行百年公園改造，重點不在創造新的景觀，而是保留舊有元素，融合新設施，繼修復尿尿小童、噴水池、太空城堡、鳥籠、遊戲場等後，同樣有歷史、文化意義的小西湖、火車頭意象區及參道廣場也以新樣貌呈現。

田長沛說，小西湖改善工程設計重點在於舊景重生，並保留水的意象，為解決小西湖季節性水質問題和暴雨時期排水、湖水混濁，特別設計結合生態過濾系統和物理過濾系統，除確保小西湖水量穩定，也解決池底嚴重滲漏，進一步為小西湖池畔帶來穩定、清澈水質。

至於火車頭意象區，1934年日據時期曾是兒童游泳池的樣貌，1975年將游泳池中間填高，於1975年至2019年期間作為阿里山森林SL21號火車頭展示平台，現該區改造成兒童沙坑，保留鐵軌重要元素，也呼應更早的泳池概念，讓大、小朋友玩沙同時，一起回憶兒時對於火車頭的記憶，另火車頭意象區則以金屬剪影裝置藝術結合老照片，展示該處的歷史過往。

至於參道廣場則保留嘉義公園神社軸線，增設排水溝改善排水功能，加大樹穴，讓樹木更有空間成長茁壯。

田長沛說，百年嘉義公園陪伴嘉義人走過兒時、青春美好及難忘歲月，嘉義公園修舊如舊，展現百年歷史新風華之餘，重新整建的各項設施除增新意，亦保有原先功能，讓老公園更適合「全齡共享，世代移居」，歡迎大家在清明連假到嘉義公園，一起擾動美好的舊時回憶。