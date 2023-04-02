美國智庫「北緯38度」（38 North）當地時間1日報導稱，北韓寧邊主要核設施有強烈的活動跡象。

據韓聯社援引「北緯38度」分析3日和17日所拍攝的衛星圖像發現，北韓寧邊輕水反應爐幾乎建成，並已投入運轉。該網站稱這座5兆瓦的反應爐正在運轉，冷卻系統有水排出，附近亦開始建設用於擴大寧邊鈾濃縮廠產能的建築物。

該網站評價稱，北韓此動向與北韓國務委員會委員長金正恩指示增產「武器級核材料」有關。朝中社此前曾報導稱，金正恩上月27日視察指導核武器研發項目時強調，要有前瞻性地擴大「武器級核材料」產量，加緊生產不同威力的核武器。

網站還指出，17日的衛星圖像顯示，輕水反應爐附近出現長42米、寬15米的建築物地基。該建築今年2月破土動工，最低層約有20個房間。從位置來看，這裡可能是反應爐運轉工作人員的住所，也可為相關研究和工程提供空間。

另外，從3月的圖像可以觀察到，距輕水反應爐泵房約75公尺處向九龍江排水。發現輕水反應爐排水並非首次，但這暗示爐內正在運行。該網站認為，此次排水可能與輕水反應爐冷卻系統試驗有關，該爐準備啟動的可能性變大。

網站還指出，寧邊核設施的5兆瓦反應爐從2021年7月起持續運轉，反應爐的用過核燃料貯存建築正在進行新的建設，這可能說明近期不會將用過核燃料運出。