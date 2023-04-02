國民黨台北市議員徐巧芯和現任立委費鴻泰在立委初選爭得激烈，徐更要求費和她辯論。費鴻泰今表示，他隨時歡迎，但希望題目不要打內戰，因為他不想讓支持者傷心落淚。

費鴻泰今上午舉辦市場拜票列車活動，他受訪時細數政績，並針對徐巧芯的辯論邀請表示「隨時歡迎」，但希望辯論題目不要打內戰，打內戰他「恕不奉陪」，因為不想讓支持者傷心落淚，他希望看見的是中華民國的崛起，是台灣能夠崛起，這才是他要的，而從政那麼多年，他的競爭對手只有他自己，都在想這四年來有沒有做到承諾，有沒有比昨天好，注意的是團體的戰役，絕對不會只講個人的英雄主義。

費鴻泰強調，國民黨目前是在野黨，資源有限，只有團結共好、認真努力，才能拿回執政權，國會才能夠過半，反之他跟他的競爭對手每天在空戰，變成民進黨支持者一定在旁邊竊笑，國民黨支持者一定每天傷心乃至落淚，有人就說吃不了三天飽飯。他說，自己絕不會打內戰，若希望拿回政權，槍口一定要對外，絕不能向內，否則只會讓人家看笑話，讓支持者落淚，「跟我競爭對手的事情我不想多說，至於其他事情我一定盡原則來回答」。

至於傳出台北市長蔣萬安有意介入化解兩人紛爭，費鴻泰說，他並未接到蔣萬安的電話，但兩人不需要通電話，因為他和蔣萬安有默契，在立法院同事將近7年，對抗民進黨時都展現戰力。媒體再追問，是否希望蔣萬安協調？費鴻泰回應，自己不會打內戰，當然若蔣萬安市長願意，確實會加分，但他還是要強調自己不會打內戰。