國民黨立委黨內初選吵得沸沸揚揚，議員徐弘庭不滿黨員投票納入計算而退選，國民黨副主席連勝文就在留言表示，自己在電視上講支持世代交替，被現任立委怒罵。而和現任立委競爭費鴻泰競爭的議員徐巧芯指稱，連勝文所指就是費鴻泰。費鴻泰今上午受訪時否認，並強調自己這些年受訪並未提過連勝文。

徐巧芯直指，連勝文提到的事情，正是四年前費鴻泰與王鴻薇爭取立委時，連勝文表達對王鴻薇的支持後，收到費鴻泰的電話怒罵。費鴻泰今上午舉辦市場拜票列車活動時，受訪表示，好幾年沒和連勝文通過電話，而這些年上政論節目或受訪時，也好像沒有提過連勝文三個字，所以那個人不是他。

費鴻泰強調，4年前他和王鴻薇做過非常君子、和平的黨內初選，他覺得當時處置的還好，所以能很快整合，即便4年前民進黨挑起抗中保台，導致選戰很難打，但最後他還是贏得立委的選舉。

費鴻泰也提到，黨內競爭希望團結和諧，明年大選才是決勝點，如果黨內初選時就撕裂地一蹋糊塗，那黨內初選完如何去整合？這才是他考量的，所以他初選的過程不希望親痛仇快。他也向支持者呼籲，初選是過程，最重要的是明年總統、立委大選，撕裂地越厲害，整合就越難，明年贏的機率就更少。