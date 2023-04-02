女星何如芸日前上衛視中文台《一袋女王》分享自己被酸言酸語傷透心的親身經歷，她表示2018年復出演戲，當時離婚新聞尚未曝光，所以沒人知道她的真實情況，所以當有人對她說「妳是貴婦耶，妳有差這個錢嗎」，讓她聽了實在心好酸。

何如芸說結婚後長達16年沒有工作，都在家帶小孩，一直到2018年底開始演出台八劇，由於當時離婚新聞還沒曝光，很多人並不知道她的真實狀況，而她只是為了自己的未來，想看看能否「再次就業」，所以聽到那句「你是貴婦耶，你有差這個錢嗎？」雖然知道對方是開玩笑，但聽起來就會讓她心很酸。

主持人曾國城好奇問到，如果婚姻沒有狀況，還可以往下走的話，會希望有一天再出來演戲嗎？何如芸回說其實16年婚姻生活中，曾經有短暫拍了2部戲，整個拍攝期只有10天、半個月，不敢接長戲，因為還得回家帶小孩，何如芸表示會接下這2部戲，也是想看看自己還有沒有市場價值，其實她對自己沒有自信，還好後來有出來工作，證明自己是可以的。

何如芸也說雖然20年前演戲因為角色常常被罵，但那個時候藝人並不會直接面對酸民，復出拍戲開始經營社群後，發現酸民很多沒有禮貌，常指名道姓亂罵，其中還有人留言約吃飯、求愛，何如芸一開始採不回應冷處理，沒想到對方惱羞成怒，嫌她難相處還留言說「妳這麼難搞，難怪妳老公要跟妳離婚」，讓她一氣之下直接封鎖。該集將於明（3日）晚11點衛視中文台播出。