現年51歲的黎姿（Gigi）與52歲的李嘉欣（Michele）同是圈中女神級人物，兩人曾在娛樂圈打滾多年，又同樣嫁入豪門過住少奶奶的上流生活，私下她們交情深厚，不時會相約見面敘舊聯誼，也會於品牌時尚活動或名媛聚會中碰面。不過，近日卻傳出她們感情生變，引起熱烈討論。

近日，黎姿與李嘉欣分別應邀參加名媛聚會，黎姿於她的IG 限時動態曬出當天與一班名媛的大合照，相片中可見有鄭志剛太太鄭余雅穎、億萬富豪林建岳的女兒林恬兒、利邦集團主席馮國綸的新抱余慕莊 （Colleen Yu）、中國跳水皇后伏明霞、以及「千億新抱」徐子淇好友柳王明琪等，不過卻不見劉鑾雄愛妻甘比身影。

而李嘉欣當日也出席同場活動，但是兩人同場卻竟然沒有合照，引起網友無限聯想和揣測。有網友就認為可能兩人只是沒有分享合照，也有眼尖的網民查看兩人的IG，發現她們仍然有互相追蹤對方，證明姊妹情不變。

事實上，黎姿與李嘉欣多年前曾相約敘舊，兩人都有在微博上載了這張女神合照。當日她們還合拍地同樣以白色打扮赴會，更加凸顯出女神的氣質。兩人同框對著鏡頭甜笑的畫面，迷倒不少網友。