新北市政府積極推動城市減法工程，再拆除完成一處使用率低且老舊的陸橋，位於林口區的中山路、竹林路口陸橋提前於今(2)日清晨拆除完成，正式功成身退，中山路及竹林路十字路口的街景豁然開朗，呈現嶄新的市容面貌。
負責執行拆橋任務的養工處表示，林口中山路、竹林路口陸橋因橋墩佔據人行道且長年使用率低，依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由林口區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表和里長進行會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後進行拆除，已於昨(1)日深夜11時起至今日上午6時順利完成大梁拆除工程，恢復周邊道路通行。
新北市工務局長祝惠美指出，林口中山路、竹林路口陸橋是新北市升格以來拆除的第47座人行陸橋，全市將剩下107座人行陸橋，未來將持續拆除新店區千禧陸橋等，並針對使用率低的陸橋辦理評估作業，以提升市容景觀，達到市府和在地居民雙贏。
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