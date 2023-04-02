清明連假第2天，南下墾丁路段持續湧入車潮。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

清明連假第2天，南下墾丁路段持續湧入車潮，據屏東警方統計，1日南下至枋寮鄉水底寮台1線與台17線匯流處的車達4萬5472輛，2日車流持續增加中，早上9至10點還湧進3043輛車，截至11點共計1萬7200輛，幸警方有調撥車道，所以行車狀況還順暢，車速保持每小時60公里。

南下墾丁的必經路段枋寮鄉水底寮，也是台1線與台17線的匯流處，每到連假都湧入大量車流，據警方統計，清明連假首日總計湧入4萬5472輛車，警方從早上8點7分實施「南下調撥車道措施」，調撥北上內側車道供南下車輛使用，直至下午4點2分才撤除。

警方表示，連假第2天車流持續增加中，早上9至10點還湧進3043輛車，截至11點共計1萬7200輛，但因已在早上9點28分實施南下調撥車道，所以目前行車狀況順暢，車速都保持在每小時60公里以上。

警方預估，今天的車流應該會比昨天的少，預計中午可以撤除調撥。