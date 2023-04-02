立法院長游錫堃身為宜蘭縣冬山鄉子弟，今特地至振安宮、定安宮參加揭匾儀式。（吳佩蓉攝）

今（2日）為清明連假第2天，立法院長游錫堃身為宜蘭縣冬山鄉子弟，特地至振安宮、定安宮參加揭匾儀式，祈求國泰民安；面對昨瓜國總統喊「台灣是唯一的中國」，游錫堃說，當時使用中華民國跟瓜地馬拉建交，瓜國總統講的中國就是中華民國台灣，沒什麼特別意思，強調現在許多國家對台灣很友善且支持。

游錫堃今天特地至宜蘭參加揭匾儀式，他表示，能回到故鄉很開心，倘若沒有鄉親的疼惜，仕途之路也不會如此順遂，會盡力貢獻自己棉薄之力，回饋家鄉。振安宮主委黃裕榮表示，感謝院長在百忙之中到宜蘭，院長是台灣民主運動的前輩，亦是冬山的子弟、冬山的驕傲，期盼在大家共同努力下能國泰民安。

面對媒體詢問昨瓜國總統肯定台灣是唯一真正的中國，游錫堃回應，當時是用中華民國跟瓜地馬拉建交，瓜國總統講的中國就是中華民國，就是指中華民國台灣，因這樣的歷史源流，沒什麼特別意思。他說，其他沒有與我們邦交的國家記者都為台灣發聲，為什麼台灣沒辦法進聯合國呢？

游錫堃指出，近期美國預計也會有一個國會訪問團到台灣，加上日前捷克眾議院來台參訪，許多國家現在對台灣非常的友善、支持，所以只要大家努力、自立自強，保有防衛意識，不讓中共有可乘之機，繼續努力，有天台灣一定能成為正常國家。

另針對前總統馬英九前往中國，游錫堃指各界已給予很多評價，不差他一個人，故不予回應。而游對於蔡英文總統的民主之旅非常肯定，他表示因疫情關係，蔡已3年沒有出國，不僅他肯定蔡英文的學術作風，連國人及國際上都非常肯定，對任何事情非常謹慎、不高調、不會做超過台灣能力範圍的事情。