五峰獵人學校教遊客製作竹桶飯，體驗原民飲食文化。（羅浚濱攝）

五峰獵人學校教小朋友射箭，體驗原民狩獵文化。（羅浚濱攝）

新竹縣尖石和五峰原鄉觀光資源豐富，觀光經營模式多為單打獨鬥，縣府為提升原鄉旅遊競爭力，祭出總獎金100萬元，舉辦2023新竹原住民部落輕旅行遊程甄選活動，期開發出新的部落旅遊亮點，讓民眾在國內旅遊中有更多選擇。

尖石鄉知名景點的司馬庫斯，是部落集體經營餐廳和民宿，較具組織性；五峰獵人學校規畫製作竹筒飯、泰雅舞蹈及射箭等遊程，讓民眾體驗原民文化，其他多為獨立式點狀經營。

縣長楊文科說，原鄉觀光經營彼此間較少合作，舉辦甄選活動鼓勵原鄉觀光業者可以串聯周遭環境，達到點、線、面的結合，創造觀光全面共好的盛況。

甄選活動2月起在原鄉陸續舉辦4場說明會，向部落族人詳細說明內容，對提出的需求做討論，縣府盼提案能朝「在地連結性」及「原住民特色」2大面向，為新竹縣原住民部落注入旅遊新亮點。

原民處長雲天寶說明，甄選作品需具備連結性，串聯周遭產業、店家、自然環境等，規畫具合作性的遊程，呈現最具有原民特色的深度旅遊。

雲天寶表示，目前原民文化特色作為主題的觀光遊程，很受到民眾青睞，因此希望可以在導覽解說、特色餐或DIY體驗裡，融入原民的人文歷史及產業發展。

縣府希望參加甄選的隊伍規畫的輕旅行遊程，能增加地域性特色及亮點開發，將從中遴選前三名發給獎勵金，第一名40萬，第二名35萬及第三名30萬，用以改善遊程規畫。

獲獎隊伍的作品可直接享有遊客導入，並有機會與旅行業者簽約，徵選活動即日起至5月31日報名，詳情可上縣府原住民族行政處官網查詢。