高市府全力備戰演唱會疏運，3場演唱會疏運時間均優於原預期70分鐘。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄昨日天團五月天、天后張惠妹及大港開唱同時舉辦，歌迷四方湧入，高市府也全力備戰疏運。據高捷公司統計，昨日運量25萬2503人次，為今年以來次高運量，僅低於3月18日韓國人氣女團BLACKPINK第一場是25萬6252人。最終五月天散場約67分鐘、張惠妹約30分鐘、大港開唱約60分鐘，優於原預期70分鐘，展現高效率。

昨日高雄3場演唱會，市府憂交通壅塞，市府團隊、高捷公司、高雄警方全力投入備戰。據高捷公司統計，昨日搭乘捷運從R17世運站、R14巨蛋站、O2鹽埕埔站往返演唱會場的人數預估全日超過10萬人次，全日總運量為25萬2503人次，僅低於BLACKPINK第一場25萬6252人次，優於今年跨年24萬9552人次；往返高鐵左營站及高雄車站接駁車載運約8000人次。

高雄市交通局指出，昨三場演唱會總人數近20萬人，是高雄擁有世運、巨蛋、駁二特區以來最盛大的藝文活動日，除捷運以3分鐘密集班距進行疏運，單日累積運量為24.9萬人外，世運、巨蛋演唱會散場時更加派共50輛接駁車投入疏運。

交通局表示，昨世運主場館共疏運7.1萬人、巨蛋共疏運4.1萬人、大港共疏運7.9萬人，世運散場時間約67分鐘、巨蛋約30分鐘、大港開唱約60分鐘，均低於比原預期70分鐘，展現出市府疏運的高效率。

交通局提醒，今日仍有五月天世運演唱會與駁二大港開唱舉行，預計約有14萬人參加。捷運紅線及橘線已提高疏運量能，世運與高鐵站／台鐵新左營站間，歌迷可利用免費接駁專車往返；此外，輕軌部分因應大港開唱，輕軌尖峰時刻將班距縮短為8至10分鐘，並視 C11真愛碼頭站到C14哈瑪星車站現場人潮，啟動區間車運行模式。