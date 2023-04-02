香港女星白雲（本名：白雲鳯）有著35E傲人上圍和甜美臉蛋，被封為香港波神，去年她被爆和曾參選香港先生的江俊霖離婚，但她否認，趁勢推出了寫真集，收穫了不少新粉絲。近日她從上海回到香港，可見她深U黑白小禮服上身，招牌兇器形狀全露，還有粉絲讚她：「身負重任」。

35歲的白雲7年前與江俊霖結婚，兩人婚後相當低調，不放閃也少見到兩人合影，去年港媒爆出因婆家不滿她穿著裸露，讓江俊霖左右為難，最後決定秘密離婚，但白雲否認，並強調公婆沒有特別為難她「之前我喜歡潛水，他們還叫我去考張潛水教練證」，至於是否恢復單身，她卻沒有說明。

去年7月，白雲趁勝追擊首度推出個人寫真集，還放話「一次買10本的粉絲會有小驚喜禮物」，終於能拍寫真集，白雲形容是完成人生其中一項夢想清單，去年底她更曬出2022年一年來的IG統計，可見她貼出244則貼文，共獲得47萬個讚，而最受歡迎的其實不是她的性感照，而是跟狗狗的合影。

人美心善的白雲過去便常分享和愛犬的親密合影，去年她家中兩隻狗突然打起來，白雲心急便上前變成「人肉盾牌」，沒想到意外被咬傷，事後她寫下：「打了無數次架的你，終於幫你捱了一口，還好這次完全沒有咬傷你」，並稱狗狗雖然犯錯，「處理傷口的時候，她一直站在旁邊看著我，暖心小天使！」，引來網友大讚白雲以後若生小孩，一定也是個暖心好媽媽。