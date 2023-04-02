工研院因應失智症人口逐年攀升，攜手國泰人壽共同推出「認知檢測技術」，以互動小遊戲，檢測有無認知障礙風險，15至20分鐘即可完成，協助民眾早期發現、早期治療。

工研院指出，周遭若有親友最近常忘東忘西、講話卡卡、找不到回家的路，這些都是失智症常見的症狀，要提高警覺趕快就醫。

根據國際失智症協會（ADI）在2019年全球失智症報告推估，全球失智者超過5000萬人，2050年將增至逾1.5億人，每3秒就有1人罹患失智症。

工研院指傳統醫院透過量表檢測失智症，需要花超過1小時，工研院2年前投入研究大腦認知功能，開發出的「認知功能檢測」技術，最快僅需15至20分鐘即可完成。

「認知功能檢測」可幫助民眾快速了解自身記憶力、知覺動作、專注力與執行力4大面向的認知功能狀態。

工研院表示，「認知功能檢測」技術有兩大差異化特色，第一有專家把關，攜手高雄醫學大學附設醫院、台北榮民總醫院，進行題型與流程設計、學理研究，確保題目達到良好的效度。

第二有醫院驗證，持續與高雄榮民總醫院臨床驗證，藉此持續優化檢測題型與流程。

工研院並成立「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」，現已將技術移轉國泰人壽，共同推出「認知功能檢測」互動體驗版，透過5道簡單的互動小遊戲，民眾可用手機或平板等行動裝置免費體驗。

工研院指正式版本測試中，未來上線後能進一步嘉惠廣大的族群，可望降低高齡社會的照護負擔，也能強化國內壽險產業的風險評估，帶動高齡保險市場的發展。

工研院指出，智慧醫養是全球樂齡生活照護的新趨勢，適用銀髮族的「認知功能檢測」，可協助產業以先進科技打造更貼近趨勢的商業模式，促進產業轉型升級。