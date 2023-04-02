蔣萬安表示，上任時就一再告訴市府同仁，務必打造清廉、有效率的服務型政府。（摘自蔣萬安YouTube）

台北市長蔣萬安上任100天，2日於 YouTube影片向市民報告，100天內的作為。蔣萬安表示，有鑑於北市作為首善之都，各項政策都受到非常嚴格的檢視，可以感受到市民對市府團隊有很高的期待，因此在上任時就一再告訴市府同仁，務必打造清廉、有效率的服務型政府，面對問題並提出解方，以不迴避的態度來推動施政。

首先，針對北市屋齡超過30年的房子逾7成，蔣萬安說明，老舊房屋造成「都會偏鄉」，北市碰到人老、屋老的「雙老困境」。以內政部數據為例，若北市發生規模6.2的地震，逾4000棟建築物將倒塌，因此北市府在3月7日公布都更5箭的五大行動方案（降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦），來提升都更速度。

另外，針對CNN報導台灣的交通問題惡名昭彰，蔣萬安以自身經驗坦言，過去交通與道路建設的規劃是以車為核心，但現今則是以「人」為核心思維，北市府進行拓寬人行道、縮減車道間距，並規劃機車彎以撤除人行道機車停車位，也透過號誌、標誌及特定時段禁止汽車進入來規畫通學巷，持續完善人本交通。

關於提升搭乘交通工具的意願，蔣萬安表示，基北北桃有近千萬人口，每一天通勤、通學的交通流動人口就有135萬人，因此透過鼓勵搭乘大眾運輸工具，避免大量車輛進入北市所造成的交通壅塞、事故發生，及大量的碳排放，也包含使用私人運具的負擔，因此，基北北桃1200月票對民眾而言是有利的，並且最快7月可正式實施上路。

至於許多民眾擔心若YouBike恢復前30分鐘免費，可能造成無車可借、無柱可還的問題。蔣萬安回應，請交通局與資訊局大數據中心合作，分析整體服務量能，優化整體調度量能，這些北市府都有相關的配套因應。

而內科交通也是很多人認為無解的問題，蔣萬安強調，只要迴避問題就無法解決，針對內科交通的部分，短期方案先以路口淨空、增加見警率，減少車輛在路口打結，另外，在尖峰時段增加捷運文湖線的班次，延長增班時段，平均可以增加1000人次載運量。

中期的方案，則透過設置智慧號誌以及交通工程改善來進行；有關長期方案，則以興建更完整的捷運路網，緩解內科交通龐大的壓力。

談到捷運的興建，也有許多民眾關心環狀線的進度，蔣萬安表示環狀一期工程已完工，雖然南環段過去流標四次，但在北市府努力下，終於年3月16日完成決標，東環段也順利通過中央核定，預計最快可以在2年內動工。

至於現今兩大國安難題高齡化及少子化，蔣萬安表示，有很多年輕民眾考量養育的沉重負擔而卻步，北市府也理解年輕市民的想法，提出生育獎勵，第一胎從2萬元翻倍為4萬元，第二胎則是4.5萬，第三胎則是5萬；教育部分，北市除增設許多公托、公幼，也提供準公共托育的家長1000元補助，並提升師生照顧比。

另外，如有兩位6歲以下的孩子，社宅不但會增加中籤率，更有其他優先類別，讓年輕爸媽可以安心養育。

減輕年輕人的負擔，從照顧好長輩著手也非常重要。蔣萬安說道，北市是六都首先進入超高齡化的城市，因此，在長照的部分，除了增加長照病床，也透過補助還無法進行更新的老舊建物加裝電梯。此外，蔣萬安也推出樂齡進修券，讓長輩可以至社會大學進修，蔣萬安認為讓長輩盡量走出來，都是北市照顧長輩最實際的行動，

對於民眾關心的大巨蛋，究竟什麼時候可以完工，讓球迷可以在場內大聲加油？蔣萬安表示為在今年底達成目標，北市府非常積極地跟中央、遠雄溝通，自己就是來解決問題，不是吵架，目前大巨蛋除進行排煙測試，確保各項設施都符合法規規定，雖然棒球賽很重要，但是安全性更是他所關心的。

而針對過去剛上任時碰到的社宅居民的居住問題，蔣萬安提及，北市府推出第三方驗屋機制，確保一切都符合規定，並且提供1個月鑑賞期，若期間內不滿意可以退租，這就是服務型的政府，所應該要提供的最好服務。

最後，對於上任屆滿100天，蔣萬安有沒有什麼話想對市民分享？蔣萬安回覆，上任至今，感受到市政千頭萬緒，面對各項爭議與挑戰，他始終秉持不迴避、面對問題並解決問題，永遠都以市民為最優先考量，打造更美好的臺北，市府團隊會更努力為市民服務。