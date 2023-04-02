縣府環保局今年攜手各鄉鎮市公所清潔隊，配合環保署推動「資收關懷計畫」，提供普遍優於回收市場的價格及到府收運服務，補助個體戶每個月最高5千元，希望照顧更多第一線有需求的資收個體業者，使他們生活能夠溫飽。

環保局表示，經濟不景氣影響，工作難找，不少經濟弱勢的民眾靠撿拾資源回收物維生，回收變賣的收入常是主要經濟來源，但受回收物價格低迷影響，使資收個體業者收入減少。

環保局舉住湖口鄉的梁姓婦人，1家4口原為小康之家，因丈夫頭頸部患有腫瘤，花費鉅資治療後仍不敵病魔離世，家中經濟陷入困境，梁婦為照顧身心障礙的女兒，難以正常外出工作，長年僅靠家庭代工與撿拾資源回收物維生。

日漸老邁梁婦在加入「資收關懷計畫」後，不用每次來回搬運回收物至回收商，並以優於市場價格獲得每月上限5千元的實質補貼，使其家庭經濟逐漸改善，也能利用閒暇時間至仁慈醫院做志工回饋社會。

環保局指出，新竹縣列冊資源回收個體業者共有230人，今年參與資收關懷計畫到府服務個體業者共有101人，自從推動「資收關懷計畫」後，新竹縣得以改善垃圾產生源分類不確實情形，降低垃圾雜質率並落實資源回收物分類，提升新竹縣資源回收成效。

環保局指2018年未執行「資收關懷計畫」前，新竹縣資源回收率為55.79％，2019年執行至2022年則提升為59.22％。此外，資收關懷照顧個體戶，也讓弱勢資收者每月有固定收入，生活更有保障，能達到公益性質，形成正向循環。